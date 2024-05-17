Каждую весну тысяча южноуральцев оказываются отрезаны от мира. Мост к деревне строят 15 лет

Жители деревни в Чебаркульском районе 15 лет ждут мост. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, каждую весну деревня Попово с населением в 1000 человек оказывается предоставлена сама себе.
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