Каждую весну тысяча южноуральцев оказываются отрезаны от мира. Мост к деревне строят 15 лет

Жители деревни в Чебаркульском районе 15 лет ждут мост. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, каждую весну деревня Попово с населением в 1000 человек оказывается предоставлена сама себе.