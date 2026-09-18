В Москве за следующую неделю выпадет 75% месячной нормы осадков

Около 75% от месячной нормы осадков может выпасть в Москве на следующей неделе, влажность в городе увеличится до 90-100%, а также начнется листопад.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Пассажиры такси м...
- В России могут из...
- Российским студен...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым