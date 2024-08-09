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Археологи обнаружили в старинном замке компас Николая Коперника

Археологи обнаружили в старинном замке компас Николая Коперника

Считавшийся утерянным компас Николая Коперника найден спустя 500 лет в замке в Польше. Об этом сообщила группа археологов-любителей "Миссия сокровищ".

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