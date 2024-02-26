Более 50 тематических ярмарок прошло в Подмосковье в День защитника Отечества

Ярмарки с мастер-классами, концерты и развлекательные программы прошли в Подмосковье 23 февраля. О том, как в регионе отметили День защитника Отечества, рассказали в министерстве сельского хозяйства и продовольствия.
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