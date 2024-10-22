«Первый блин — комом» — выражение, которое вы точно знаете

Оно означает неудачное начало и применимо, пожалуй, ко всем сферам жизни. А давайте посмотрим, откуда пошла эта фраза, какое у нее значение было изначально и причем тут медведи Есть несколько версий происхождения пословицы.
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