Самые лучшие фото за всю историю конкурса Wildlife Photographer of the Year

Мы думали, что самое лучшее на планете — жареная картошечка с лучком, Марго Робби и мы. А самое лучшее на планете — эти фото! фото: Wildlife Photographer of the YearКуда идет нормальный человек, если хочет увидеть нечто абсолютно прекрасное? Правильно, к зеркалу.
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