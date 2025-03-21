Самые лучшие фото за всю историю конкурса Wildlife Photographer of the Year

Мы думали, что самое лучшее на планете — жареная картошечка с лучком, Марго Робби и мы. А самое лучшее на планете — эти фото! фото: Wildlife Photographer of the YearКуда идет нормальный человек, если хочет увидеть нечто абсолютно прекрасное? Правильно, к зеркалу.