Сдают без боя: Подоляка рассказал, почему ВСУ отдают важнейшие позиции

Волчанск и берег реки Оскол противник перестал держать любой ценой, сообщает ИА DEITA.RU. Военный эксперт Юрий Подоляка сообщает, что ВСУ сдают даже те позиции, за которые раньше сражались ожесточенно и буквально насмерть.