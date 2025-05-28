Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Сдают без боя: Подоляка рассказал, почему ВСУ отдают важнейшие позиции

Сдают без боя: Подоляка рассказал, почему ВСУ отдают важнейшие позиции

Волчанск и берег реки Оскол противник перестал держать любой ценой, сообщает ИА DEITA.RU. Военный эксперт Юрий Подоляка сообщает, что ВСУ сдают даже те позиции, за которые раньше сражались ожесточенно и буквально насмерть.

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