TAMU: синтетические вкладыши оказались способны спасти коленный сустав

Американские ученые из Техасского университета A&M (TAMU) разработали метод имплантирования костно-хрящевых вкладышей из синтетических материалов, которой может стать щадящей альтернативой полной замены коленного сустава.
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