Коридор «Север – Юг» ставит новые рекорды транзита грузов

За период с января по июль 2024 года оборот транзитных грузов, проходящих по международному транспортному коридору «Север – Юг», достиг 434 651 тонны, что на 25% превышает показатели за аналогичный период прошлого года, сообщает ресурс News.
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