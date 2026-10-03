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Эстетика Глушенкова, радость Петрова и замены Карпина: как сборная России по футболу разгромила команду Намибии

Эстетика Глушенкова, радость Петрова и замены Карпина: как сборная России по футболу разгромила команду Намибии

Сборная России одержала крупную победу над командой Намибии в товарищеском матче. Несмотря на очевидную разницу в классе, в первом тайме хозяева с трудом создавали опасные моменты у чужих ворот, а единственный мяч на свой счёт записал Лечи Садулаев.

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