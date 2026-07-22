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Полина Гагарина позвала тюменцев на концерт на юбилейной площади: раскрыта полная афиша Дня города

Полина Гагарина позвала тюменцев на концерт на юбилейной площади: раскрыта полная афиша Дня города

ТЮМЕНЬ, 22 июля, ФедералПресс. Власти Тюмени презентовали финальную концепцию празднования юбилея. Мэр Максим Афанасьев обратился к жителям с призывом заранее спланировать свои выходные – масштабные гуляния развернутся в три этапа.

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