Полина Гагарина позвала тюменцев на концерт на юбилейной площади: раскрыта полная афиша Дня города

ТЮМЕНЬ, 22 июля, ФедералПресс. Власти Тюмени презентовали финальную концепцию празднования юбилея. Мэр Максим Афанасьев обратился к жителям с призывом заранее спланировать свои выходные – масштабные гуляния развернутся в три этапа.
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