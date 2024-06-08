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Евгений Кузнецов: «Очень хотелось выступить на Играх дружбы, я ждал их. Если их отложат до 2025 года, постараюсь дождаться»

– У вас сейчас в приоритете личная дисциплина или делаете ставку на пару с Никитой Шлейхером? – Обе дисциплины для меня важны: что синхронные прыжки, что индивидуальные.

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