Минобороны России: ночью сбиты 258 украинских дронов

Минобороны России заявило о перехвате и уничтожении 258 украинских беспилотников ночью над Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом, Адыгеей, а также над Чёрным и Азовским морями.
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