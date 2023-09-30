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Американо-брюссельский «Честный знак»

Американо-брюссельский «Честный знак»

  Американо-брюссельский «Честный знак» В конце 2019 – начале 2020 гг. «Катюша» рассказывала в деталях о государственно-частном партнерстве по обязательной маркировке российских товаров – ООО «Центр развития перспективных технологий» (проект «Честный знак»).

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