Американо-брюссельский «Честный знак» В конце 2019 – начале 2020 гг. «Катюша» рассказывала в деталях о государственно-частном партнерстве по обязательной маркировке российских товаров – ООО «Центр развития перспективных технологий» (проект «Честный знак»).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии