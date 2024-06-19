Собянин: В Москве работает 10 чат-ботов для помощи жителям и бизнесу

Их задача — помогать москвичам быстро находить нужную информацию В Москве контакт-центр департамента информационных технологий разработал 10 чат-ботов, задача которых — помогать москвичам быстро находить нужную информацию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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