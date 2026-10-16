REUTERS/NICOLAS TUCAT Пикантный политический скандал произошел в Брюсселе. Перед выступлением главы киевского режима Владимира Зеленского на брифинге 16 октября кто-то зверски испортил воздух, создав невыносимую атмосферу для земной жизни на основе углерода.
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Да как-же там не будет вонять? Если там собирается вся европейская нечисть!