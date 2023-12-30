Вернуть газ в районы Читы намерены 30 декабря

Многие читинцы жалуются на отсутствие газа перед Новым годом.В Чите людей беспокоит отсутствие газа. Голубое топливо пропало в целом ряде многоэтажек забайкальской столице, в том числе на Нагорной, 83, Новобульварной, 119 и Столярова, 51.