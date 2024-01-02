Репортаж из соцсетей: как тамбовчане встретили Новый год

Жители Тамбовской области вместе со всей страной встретили Новый, 2024 год. Многие провели новогоднюю ночь и первый день года в тесном семейном кругу или в дружеской компании, посидели за праздничным столом и порадовали друг друга подарками.
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