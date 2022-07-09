Сегодня мусульмане всего мира отмечают один из важнейших праздников - Курбан-байрам

«Ид аль-Адха» в переводе с арабского, а «Курбан-байрам» с тюркского означает «праздник жертвы». Он установлен и отмечается в честь пророка Ибрахима, которому Аллах послал испытание — принести в жертву собственного сына.
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