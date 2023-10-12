В Крыму за восемь лет на 67% снизилось количество абортов

С 2015 года в Крыму на 67% снизилось число абортов, проводимых по желанию женщины. Об этом на заседании «круглого стола» сообщил главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава Республики Крым Игорь Лившиц.
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