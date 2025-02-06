Согласно гос. испытаниям: насколько ДЗ «Контакт-1» увеличивает защиту танка без домыслов и выдумок

Юрий Ильинов

В Курской области противник создаёт соты минных полей, чтобы сохранить за собой контроль над приграничным участком дороги Р200 Владимир Путин принял в Кремле исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна. Разговор касался как «социалки» для жителей курского приграничья, в том числе утративших хозяйство и жильё, так и военной составляющей. По словам верховного главнокомандующего, российские бойцы сражаются в Курской области, круто, мужественно, дерзко. Александр Хинштейн передал президенту пожелание от морских пехотинцев Тихоокеанского флота присвоить 155-я бригаде морской пехоты ТОФ почётное наименование Курская. Владимир Путин поддержал эту инициативу, отметив, что в курском приграничье героически сражаются с врагом и другие подразделения ВС РФ, включая бригаду морской пехоты Черноморского флота, а также подразделения ВДВ. Тем временем в Киеве глава режима, давая понять, что переговоры неизбежны, в очередной раз заявил, что намерен использовать оккупацию части Курской области в качестве элемента торга. При этом Зеленский подчеркнул, что завтра – ровно полгода, как ВСУ вторглись в Курскую область. Что непосредственно на Суджанском фронте? Не посыпая голову пеплом, но и не занимаясь шапкозакидательством, можно констатировать, что ситуация в курском приграничье продолжает оставаться сложной. Противнику не удалось завершить успехом его попытку контрнаступления к северо-востоку от Суджи в начале января, однако и нашим войскам пока не удаётся нанести врагу решительное поражение под Курском. При этом командование ВСУ продолжает перебрасывать под Суджу резервы, восполняя потери в личном составе и технике. И совершенно нельзя говорить о том, что в курское приграничье входят немотивированные украинские военнослужащие, «желающие только одного – как бы побыстрее сложить оружие». Нет – присутствует и мотивация, пусть она и навязана киевскими пропагандистами (курянам только от этого не легче), и пути снабжения, и ресурсы. Теперь, когда температура воздуха в Суджанском районе переходит к устойчивому «минусу», у противника появляется возможность использования и так называемых «полевых» маршрутов для снабжения, а также для локальных перегруппировок. Взять под полный контроль участок дороги Р200, который идёт от границы Сумской области до Суджи (а именно эта дорога и является ключевой артерией для суджанского оккупационного гарнизона ВСУ) нашим войскам пока не удаётся. Соответственно, нет тотального огневого контроля над приграничным участком Р200 – нет и возможности пресечь поток тех же резервов. Противник, стараясь дополнительно выиграть время, минирует подступы к Р200 с севера и с юга, создавая новые рубежи обороны и превращая подступы к ней в своеобразные соты минных полей – стыкующиеся друг с другом участки, преодолеть которые, да ещё и при минимальных потерях, откровенно непросто. Соответственно, военные эксперты рассматривают два возможных варианта развития событий. Если допустить, что переговоры действительно не за горами, то либо а) приказ на перерезание основного маршрута снабжения имеющимися силами и средствами в ближайшее время - с охватом гарнизона ВСУ, но и с сопутствующими потерями, либо б) признание того, что придётся торговаться дипломатически. У обоих этих вариантов есть свои подводные камни, однако ожидать какого-то третьего варианта, где для нас будет «всё гладко» и «сплошные плюсы», вряд ли нужно.