Трамп отреагировал на сообщения о влиянии Эпштейна на назначения на госдолжности

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп в беседе с Just The News ответил на сообщения средств массовой информации о том, что его советника Бориса Эпштейна обвинили в попытках извлечь выгоду с помощью влияния на выбор будущим президентом кандидатов на государственные посты.