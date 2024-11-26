Трамп отреагировал на сообщения о влиянии Эпштейна на назначения на госдолжности

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп в беседе с Just The News ответил на сообщения средств массовой информации о том, что его советника Бориса Эпштейна обвинили в попытках извлечь выгоду с помощью влияния на выбор будущим президентом кандидатов на государственные посты.
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