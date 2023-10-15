В Кремле раскрыли темы переговоров Путина и Си Цзиньпина

Роль России и Китая в международных делах растет, поэтому на встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине мировой обстановке будет уделено много внимания, заявил 15 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии