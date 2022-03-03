Канал ЦСКА на ютубе заблокирован. Ранее Минфин США ввел санкции против клуба

Канал ЦСКА на ютубе заблокирован. При попытке зайти на канал московского клуба видеохостинг выдает ошибку, а на экране появляется сообщение: «Эта страница недоступна.
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