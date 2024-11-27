Дед Мороз на дом: сколько стоит визит зимнего волшебника

До Нового года остается чуть больше месяца, и в Екатеринбурге event-агентства и самозанятые уже начали предлагать свои услуги – цены на поздравления Деда Мороза и Снегурочки в этом году начинаются от 500 рублей.
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