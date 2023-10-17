Астероид Психея: Почему он самый ценный и перспективы добычи металлов на нем Ирэн ОрлонскаяСенсационные новости в мире астрономии! Астероид (16) Психея стал главной темой обсуждения среди любителей космоса.
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