В США Трампа оштрафовали на $5 тысяч из-за нарушения предписания суда

Нью-Йоркский суд оштрафовал бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на $5 тыс. из-за того, что он не удалил из социальной сети снимок сотрудницы судьи с демократом, которое ранее ему предписали удалить.
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