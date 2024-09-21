Петербургский ЗакС анонсировал новые поправки в федеральном законе о комплексном развитии территорий

В доработанном документе убрали моменты, которые противоречат закону Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский рассказал, что в рамках темы комплексного развития территорий парламент обсудит доработанный вариант поправок в федеральное законодательство, пишет «Вечерний Санкт-Петербург».
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