Около 66% россиян столкнулись с попытками кражи учетных записей в 2024 году

Согласно результатам опроса, проведенного социальной сетью «Одноклассники» и сервисом «Работа.ру», 66% россиян в 2024 году столкнулись с попытками мошенничества, направленными на кражу их учетных записей на различных интернет-платформах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии