Атака боевиков, отступление армии САР, брошенная техника: что происходит в Сирии В последние несколько дней в Рунете активно обсуждают происходящее в Сирии и делают различные предположения о причинах возникшего там кризиса.
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