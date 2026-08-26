Риелтор объяснил, какие варианты реально найти студенту, если не заселили в общежитие

Если рассчитывать на общежитие не приходится, оптимальный вариант — совместная аренда квартиры с однокурсниками: это заметно снижает расходы Риелтор Марк Гершкович в беседе с "Абзацем" дал совет студентам, оставшимся без места в общежитии: подать заявление на имя проректора вуза для бронирования комнаты на будущее.