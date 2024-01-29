Специалист по недвижимости Борзенкова назвала размер скидок на вторичку в Москве

Руководитель московских офисов «Митино» и «Крылатское» агентства «Инком-недвижимость» Наталия Борзенкова заявила, что на вторичном рынке столицы в сегменте жилья стоимостью до 15 млн рублей всё больше продавцов готовы к существенному торгу.