Акция ´Нет жестокости и насилию в мире детства´.

Основные фактыТипы насилия в отношении детейБольшинство случаев насилия в отношении детей относится, по крайней мере, к одному из шести основных типов межличностного насилия, совершаемого на разных этапах развития ребенка.
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