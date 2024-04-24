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Акция ´Нет жестокости и насилию в мире детства´.

Акция ´Нет жестокости и насилию в мире детства´.

Основные фактыТипы насилия в отношении детейБольшинство случаев насилия в отношении детей относится, по крайней мере, к одному из шести основных типов межличностного насилия, совершаемого на разных этапах развития ребенка.

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