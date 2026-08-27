❗️Двое москвичей сняли квартиру в Симферополе и развернули наркошоп В дело «коммерсанты» втянули местных: 30-летняя женщина фасовала товар, 40-летний мужчина делал закладки.
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❗️Двое москвичей сняли квартиру в Симферополе и развернули наркошоп В дело «коммерсанты» втянули местных: 30-летняя женщина фасовала товар, 40-летний мужчина делал закладки.