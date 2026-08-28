Российская галерея искусств стала площадкой проекта «ИнформУИК» в Севастополе

Как прикрепиться к нужному избирательному участку? И как правильно себя вести во время сигнала «воздушная тревога» во время голосования? На эти вопросы работников Российской галереи искусств сегодня отвечали представители Севизбиркома.
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