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Вести Севастополь

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Российская галерея искусств стала площадкой проекта «ИнформУИК» в Севастополе

Российская галерея искусств стала площадкой проекта «ИнформУИК» в Севастополе

Как прикрепиться к нужному избирательному участку? И как правильно себя вести во время сигнала «воздушная тревога» во время голосования? На эти вопросы работников Российской галереи искусств сегодня отвечали представители Севизбиркома.

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