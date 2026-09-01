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Финансовый отчет Hub Group за II квартал 2026 года и регуляторные вызовы компании

Финансовый отчет Hub Group за II квартал 2026 года и регуляторные вызовы компании

Американский логистический и интермодальный оператор Hub Group (NASDAQ: HUBG) 1 сентября 2026 года представляет отчет за второй квартал 2026 года, находясь в центре внимания инвесторов из-за сочетания позитивной рыночной конъюнктуры и корпоративных юридических сложностей.

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