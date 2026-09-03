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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Заир Уильямс: «Дончич делает баскетбол простым. Он точно облегчит мне жизнь»

Новичок « Лейкерс » Заир Уильямс высоко оценил Луку Дончича после мини-лагеря команды, который прошел в Словении по инициативе словенского лидера «Лейкерс».

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