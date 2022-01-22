«Интер» хочет арендовать Кайседо у «Дженоа» на замену Корреа

Форвард «Дженоа» Фелипе Кайседо до закрытия зимнего трансферного окна может перейти в «Интер». Миланский клуб намерен арендовать 33-летнего эквадорца до конца сезона, видя в нем замену Хоакину Корреа, который из-за травмы выбыл более чем на месяц.