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«Интер» хочет арендовать Кайседо у «Дженоа» на замену Корреа

Форвард «Дженоа» Фелипе Кайседо до закрытия зимнего трансферного окна может перейти в «Интер». Миланский клуб намерен арендовать 33-летнего эквадорца до конца сезона, видя в нем замену Хоакину Корреа, который из-за травмы выбыл более чем на месяц.

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