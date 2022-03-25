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Гойти Дазаев о подготовке к бою: «Начал в Казахстане, продолжил в Дагестане и закончил в Чечне»

Казахстанец Гойти Дазаев уже сегодня проведет свой очередной бой в лиге AMC Fight Night.  О бое и сопернике Олеге Косинове Гойти рассказал в интервью «Обзор Press»: «Прошла хорошая подготовка, начал в Казахстане, продолжил в Дагестане и закончил в Чечне.

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