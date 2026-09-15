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Татар-информ

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На горячую линию ЦИК Татарстана поступило более 400 обращений

На горячую линию ЦИК Татарстана поступило более 400 обращений

На горячую линию Центральной избирательной комиссии Татарстана поступило 424 обращения. Об этом сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев на брифинге в Доме Правительства республики.

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