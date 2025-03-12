Российские войска подняли триколор в центре Суджи – в городе идет зачистка от ВСУ

В центре города Суджа Курской области, возле здания местной администрации военнослужащие Вооруженных сил РФ подняли российский флаг – соответствующие кадры публикуют военкоры и телеграм-каналы, отслеживающие ход СВО.
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