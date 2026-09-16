Военкор объяснил, зачем датский вертолет мог приблизиться к корвету ВМФ России

Сегодня министр обороны Андрей Белоусов наградил медалью «За боевые отличия» командира корвета Балтийского флота «Сообразительный» за грамотные действия при столкновении с вертолетом НАТО в юго-западной части Балтийского моря.
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