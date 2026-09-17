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Blue States With Strong Teachers' Unions Are Terrible At Literacy Reforms

Blue States With Strong Teachers' Unions Are Terrible At Literacy Reforms

Blue States With Strong Teachers' Unions Are Terrible At Literacy Reforms A 2026 analysis from the Progressive Policy Institute found a strong negative correlation between the political power of state teachers' unions and states' adoption of evidence-based early literacy policies.

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