Blue States With Strong Teachers' Unions Are Terrible At Literacy Reforms A 2026 analysis from the Progressive Policy Institute found a strong negative correlation between the political power of state teachers' unions and states' adoption of evidence-based early literacy policies.
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