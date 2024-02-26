Нападающий "Рейнджерс" Панарин догнал экс-форварда Жамнова по голам в НХЛ

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин догнал бывшего форварда "Чикаго Блэкхокс" Алексея Жамнова, который стал главным тренером сборной России, по количеству голов в Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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