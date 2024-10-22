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Бывшая жена Бена Аффлека планирует свадьбу с возлюбленным

Бывшая жена Бена Аффлека планирует свадьбу с возлюбленным

ITW: Экс-жена Аффлека Дженнифер Гарнер устроит свадьбу с возлюбленным в Париже Фото: SPLASH NEWS. Актриса Дженнифер Гарнер и ее возлюбленный Джон Миллер планируют свадьбу и думают от торжестве в Париже после недавней поездки.

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