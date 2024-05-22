В Германии обсуждают тему бесполетной зоны над Украиной. Канцлер против. Комментарий Георгия Бовта

Канцлер ФРГ опасается непосредственного вовлечения Европы и США в конфликт с Россией. Однако, как показывает опыт, участие Запада в СВО со временем только нарастает, отмечает политологКанцлер Германии Олаф Шольц выступил против (ссылка ведет на заблокированный в РФ ресурс) планов создании бесполетной зоны на западе Украины.
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