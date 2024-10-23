На Украине после скандала с инвалидностями ликвидируют все медкомиссии

Продолжение громкого скандала на Украине. После того как вскрылось множество случаев фиктивной инвалидности у военнообязанных, власти решили уволить руководство центральной медкомиссии, а заодно и чиновников Минздрава, которые ее курировали.
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