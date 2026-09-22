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Царьград

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С 1 октября закрыть долги станет сложнее: В кредитной истории появятся новые данные

С 1 октября закрыть долги станет сложнее: В кредитной истории появятся новые данные

С 1 октября 2026 года микрофинансовые организации не смогут выдавать третий дорогой заём подряд. Разбираемся, кого коснётся, что это значит для тех, у кого уже есть долги, и дадут ли кредит в обычном банке.

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