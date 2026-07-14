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Газета.ру

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Американка изнасиловала маленького ребенка и выложила запись издевательств в сеть

Американка изнасиловала маленького ребенка и выложила запись издевательств в сеть

В США арестовали девушку, которую подозревают в преступлениях против малолетнего ребенка. Она надругалась над ним, сняла это на телефон и выложила запись в сеть, пишет New York Post со ссылкой на полицию штата.

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