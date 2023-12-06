Проверил на прочность: на объекте в Ленобласти директор строительной компании упал с высоты

ЧП произошло в Гатчинском районе.На строительстве дома в Гатчинском районе Ленобласти произошло ЧП. Директор строительной компании проверял межэтажные перекрытия строящегося объекта в деревне Горки и упал с высоты около 4 метров.
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